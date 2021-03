Cloud Lift : la perche tendue d’Oracle vers OCI

C’est le jour J pour Cloud Lift. Après six mois d’expérimentation auprès d’une centaine d’organisations, Oracle vient d’acter le lancement global de ce programme.

Dans les grandes lignes, il s’agit d’accompagner tout client sur ses projets de migration cloud. Dans les détails, c’est un peu plus compliqué. « De manière générale », nous explique-t-on, il est possible de s’appuyer sur Cloud Lift pour migrer jusqu’à 10 applications parmi trois types : celles d’Oracle, celles de calcul intensif et celles développées pour le cloud.

Moving to the #cloud just got even easier! Our new Cloud Lift Services help customers quickly migrate workloads – at no extra cost. https://t.co/eqWZxMh1xr pic.twitter.com/KpP1oxzkSk

— Oracle (@Oracle) March 31, 2021