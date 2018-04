Cloud public : 21,4% de croissance en 2018 grâce au IaaS

Le marché mondial du Cloud public est encore très dynamique. Les entreprises devraient investir 186,4 milliards de dollars dans les services de Cloud public en 2018. Un chiffre en progression de 21,4% par rapport à l’an dernier, relève le cabinet Gartner.

Le dynamisme du marché est à nouveau porté par l’infrastructure en tant que service (IaaS). Le segment afficherait ainsi la croissance la plus élevée (+35,9% à 40,8 Md$ en 2018).

Le IaaS n’est pas le segment qui génère le plus de revenus, cependant. La palme revient au logiciel en tant que service (+22,2% à 73,6 Md$ attendus cette année). De surcroît, le SaaS devrait représenter 45% des dépenses mondiales en logiciels à horizon 2021.

Arrive ensuite la gestion des processus métiers dans le cloud ou BPaaS (passant de 42,6 Md$ en 2017 à 46,4 Md$ en 2018). Les plateformes en tant que service (PaaS) suivent (de 12 Md$ en 2017 à 15 Md$ en 2018). Les bases de données en tant que service étant les plus demandées dans la catégorie PaaS. Notons que Gartner a exclu fin 2017 le segment publicitaire (Cloud Advertising) de ses prévisions pour le marché Cloud public.

AWS, Microsoft et consorts

La dynamique devrait se poursuivre. Toutefois, Gartner s’attend toujours à une stabilisation du taux de croissance du Cloud public à partir de 2018.

Et la domination de grands acteurs s’accentue. Les 10 premiers fournisseurs de services Cloud public devraient ainsi générer à eux seuls 70% des revenus du marché IaaS à horizon 2021, contre 50% en 2016.

Dans le IaaS, justement, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Alibaba sont en position de force. Dans le SaaS et le Paas, Microsoft, Salesforce, SAP et Oracle font partie des entreprises les mieux placées.

(crédit photo © shutterstock)