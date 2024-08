Cyberattaquée, l’université Paris-Saclay mise sur… Outlook et WhatsApp

Vers une cellule d’aide psychologique après la cyberattaque à Paris-Saclay ?

L’université compte effectivement en mettre une en place. Destinataires : les agents « qui auront perdu des données issues de leur travail de manière importante ». Aux dernières nouvelles, la DSI travaille encore à déterminer ce qui pourra être recupéré, un ransomware étant impliqué.

Cela fait plus de deux semaines que l’incident est survenu (dimanche 11 août). Il a touché tous les services centraux, les 5 facultés (économie-droit-management, médecine, pharmacie, sciences, sciences du sport), les 3 IUT (Cachan, Orsay, Sceaux), ainsi que PolyTech et l’Observatoire des sciences de l’Univers. Pas les autres membres et partenaires (CentraleSupélec, ENS, Institut d’optique…).

Dix jours après l’attaque, un premier communiqué était paru. En parallèle, l’université avait mis en ligne un site provisoire, sur le même nom de domaine. Période oblige, il s’agissait notamment de rassurer les étudiants quant à leur admission ou inscription. Des informations spécifiques à ce sujet seraient publiées à partir du 26 août, nous annonçait-on. Promesse tenue, sous la forme d’un tableau de numéros de téléphone et d’adresses électroniques… Gmail et Outlook.

Le rétablissement des adresses en @universite-paris-saclay.fr est une priorité, mais il ne devrait pas arriver avant fin août. Voire début septembre, si on en croit les informations qu’ont publiées certaines écoles. Il a été décidé d’un repli temporaire sur Outlook, vu le délai « beaucoup plus long » de rétablissement d’une messagerie Zimbra.

En attendant, l’université rappelle à ses personnels la possibilité de bénéficier, selon le lieu de travail et le rattachement, d’adresses e-mail institutionnelles (@centralesupelec, @ens-paris-saclay…).

Elle avance aussi la solution « e-mail ad hoc », en citant Gmail. Autre canaux alternatifs suggérés : WhatsApp et Signal. Avec un conseil que l’université n’avait pas immédiatement donné : veiller à ne pas échanger, par ces intermédiaires, des éléments sensibles.

Due to the recent hacking of @UnivParisSaclay servers, GEOPS members cannot currently access their university email account. You are encouraged to contact them via other means (Phone, Whatsapp, alternative email address). DM if needed. More information: https://t.co/MxUPf9aGjM pic.twitter.com/uf5EO2Rzq5

— Géosciences Paris-Saclay (@GEOPS_UPSaclay) August 21, 2024