Cybersécurité : Accenture rachète le français Openminded

Accenture renforce son activité de cybersécurité en France et en Europe avec le rachat du cabinet Openminded et sa centaines d’experts.

Sur un marché de la cybersécurité en tension, en particulier depuis le début de la pandémie de covid-19, la course aux compétences ne faiblit pas.

C’est dans ce contexte que le géant du conseil Accenture rachète Openminded, le cabinet de conseil spécialisé dans le conseil et les services de sécurité cloud et infrastructures.

Créé à Lille en 2008 par Hervé Rousseau, il dispose de bureaux à Paris et à Nantes et affiche un chiffre d’affaires de 19 millions € en 2020 avec un effectif de 105 collaborateurs.

» L’acquisition d’Openminded renforcerait ainsi nos équipes en France et en Europe » explique Michael Bittan, le responsable des activités cybersécurité d’Accenture en France, auxquelles Openminded va être rattaché.

Le montant de l’opération n’est pas communiquée.

Openminded : 19 millions € de CA en 2020

Le cabinet français qui revendique 120 clients organise son activité autour de quatre Business Units : “Sécurité Offensive et Défensive”, « Opérations », » Cloud & Infrastructure » et » Gouvernance & Identités ».

Il dispose aussi d’une certification de l’ANSSI pour les « prestataires d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information » dans les domaines « organisationnel et physique », « architecture », « code source » et « tests d’intrusion ».

Accenture est devenu l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services intégrés de cybersécurité suite à l’acquisition, en janvier 2020, de l’activité SOC de Symantec. Ensuite, l’entreprise a renforcé ses capacités de cyberdéfense avec les acquisitions de Context Information Security et de Revolutionary Security respectivement en mars et avril 2020, et de Real Protect en janvier 2021.

Illustration : © Accenture