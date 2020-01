Accenture récupère l’activité SOC de Symantec

En novembre dernier, Broadcom bouclait l’acquisition des activités B2B de Symantec.

Il vient d’en céder une partie à Accenture.

L’entreprise de conseil s’empare du portefeuille Cyber Security Services.

Celui-ci associe une plate-forme de renseignement sur les menaces (DeepSight Intelligence) à des services de surveillance et d’intervention en cas d’incident.

L’activité regroupe « plus de 300 salariés ». Elle s’étend sur 6 SOC (centres opérationnels de sécurité) localisés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon, en Inde et à Singapour.

Accenture entend finaliser l’opération en mars. Et élargir ainsi une offre alimentée, ces dernières années, par d’autres acquisitions :

Outre la partie Cyber Security Services, l’offre dont Broadcom s’est porté acquéreur comprend des solutions de protection des données, des identités, des terminaux et des applications.

Le fabricant de semi-conducteurs s’est donné un an pour faire la transition. Les logiciels devraient représenter près d’un tiers du chiffre d’affaires du nouvel ensemble.

Sa marque cédée à Broadcom, Symantec s’est rebaptisé NortonLifeLock. Norton du nom de son antivirus ; LifeLock, de ses solutions de protection des identités.

En toile de fond, une possible fusion avec les activités grand public de McAfee.

Photo d’illustration © Hywards – Shutterstock.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.