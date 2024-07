Cybersécurité : Innov8Learn propose des formations sur mesure aux TPE/PME

Innov8Learn, société du groupe Eduform’Action, a lancé une nouvelle gamme de formations pour répondre à la demande croissante des petites et moyennes entreprises (PME) dans le domaine de la cybersécurité. (voir encadré ci-dessous)

Son créneau : proposer des formations courtes et pratiques, conçues pour aider les TPE et les PME à prendre conscience des risques liés aux cyberattaques et à l’importance de sensibiliser leurs collaborateurs pour se protéger efficacement contre ces menaces.

« Les TPE/PME sont des cibles faciles pour les cyberattaquants car elles ont disposent de moins de moyens et de ressources pour se protéger. Les conséquences peuvent être désastreuses pour une, allant de la perte de données à la faillite de l’entreprise », explique Carole Disant, directrice du développement de Innov8learn.

Bien que conscientes de l’importance de la cybersécurité, ces entreprises rencontrent des difficultés pour se protéger efficacement. Si le coût des solutions et leur déploiement est la première raison invoquée, la formation et la sensibilisation des collaborateurs représentent un enjeu crucial.

Une offre élargie aux différents enjeux cyber

« Outre les cyberattaques externes, les collaborateurs d’une entreprise sont confrontés exposés à des menaces liées à leur utilisation des outils de messagerie, des réseaux sociaux et des supports externes pouvant contenir des virus. Il est important de les sensibiliser en particulier au rôle central qu’ils jouent dans un plan de réponse à de prévention des incidents. » détaille Carole Disant.

Innov8Learn a ainsi développé une offre élargie, allant de la sensibilisation réglementaire (notamment avec l’arrivée en début d’année de NIS2 et DORA) à la maîtrise et l’expertise en cybersécurité en passant par l’initiation. Les formations sont conçues pour s’adresser à différents niveaux de compétences et de responsabilités au sein des entreprises, des dirigeants aux responsables informatiques en passant par les services support tels que les RH, la finance, le juridique.

Les intervenants d’Innov8Learn sont des professionnels de la cybersécurité, travaillant dans des structures spécialisées ou en tant que freelances, et ayant une expérience pratique de la protection des systèmes informatiques. Ils sont aussi en mesure de conseiller les entreprises sur les solutions de sécurité les plus adaptées à leurs besoins et à leur budget.

Innov8Learn : des formations adaptées aux défis cyber des TPE/PME

> Formation de sensibilisation à la cybersécurité : cette formation s’adresse aux collaborateurs de l’entreprise qui ne sont pas des experts en informatique. Elle vise à les sensibiliser aux risques de cybersécurité et à leur apprendre les bonnes pratiques pour se protéger contre les attaques.

> Formation de niveau intermédiaire : cette formation s’adresse aux responsables informatiques et aux personnes ayant déjà des connaissances en informatique. Elle vise à leur donner les compétences nécessaires pour mettre en place des solutions de cybersécurité efficaces dans leur entreprise.

> Formation avancée : cette formation s’adresse aux experts en cybersécurité et aux personnes ayant une bonne connaissance des systèmes, des outils et des solutions. Elle vise à leur donner les compétences complémentaires pour gérer des incidents de sécurité complexes et pour mettre en place des solutions de cybersécurité avancées.