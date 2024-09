Cybersécurité : Patrowl lève 11 M€

Editrice d’une solution d’Offensive Security as-a-Service, Patrowl annonce une levée de fonds de série A d’un montant de 11 millions €. La société avait réalisée deux tours de table en amorçage d’un montant total de 4 millions € en 2022.

La série A est menée par Crédit Mutuel Innovation, avec SWEN Capital Partners et Bpifrance. Son investisseur historique, Cyber Impact Ventures, y participe également.

Fondée en 2020, Patrowl revendique plus de 60 clients tous secteurs confondus, « dont de grands noms du CAC40, du luxe et de l’industrie. ». Elle a reçu le prix de l’Innovation et le prix du public aux Assises de la Cybersécurité en 2023.

Avec cette levée, Patrowl souhaite développer sa présence en Europe et accélérer sa Recherche & Développement ; « notamment avec un programme d’IA générative pour identifier plus finement les vulnérabilités et personnaliser les recommandations. » explique la société.

« Nos objectifs technologiques sont très clairs et fixés avec discernement. Notre feuille de route est construite autour de nos processus d’innovation, et est notamment consacrée à l’automatisation renforcée des tests d’intrusion authentifiés, la grey-box et l’intégration de l’intelligence artificielle générative dans la personnalisation des remédiations, la prédiction et la qualification des menaces » détaille Florent Montel, directeur de général de Patrowl.

