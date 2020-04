Cybersécurité : Zscaler s’offre la start-up Cloudneeti

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’éditeur de solutions de sécurité en mode cloud Zscaler a confirmé cette semaine son intention d’acquérir la jeune pousse Cloudneeti.

L’entreprise fondée en 2017 aux États-Unis a développé une offre logicielle de gestion de posture de sécurité dans le cloud (CSPM, cloud security posture management) et travaille à la fois avec des fournisseurs de services managés et des gestionnaires des risques.

Les erreurs de configuration de services cloud exposent les organisations aux violations de données et de conformité. L’offre de Cloudneeti est conçue pour prévenir et corriger ces erreurs de configuration d’applications (SaaS) et infrastructures cloud (IaaS et PaaS).

Renforcer la protection des données cloud des clients

Cloudneeti consolide l’approche Zero Trust de la sécurité promue par Zscaler.

L’entreprise propose déjà une protection d’applications accessibles en tant que service (SaaS), parmi lesquelles Microsoft Office 365. En rachetant Cloudneeti, Zscaler étend cette protection aux charges de travail du cloud public (Microsof Azure, AWS, Google Cloud…).

L’éditeur américain renforce ainsi ses solutions Zscaler Internet Access (ZIA), dont sa composante de courtage de sécurité d’accès au cloud (CASB), et Zscaler Private Access (ZPA).

« Cloudneeti augmente les capacités de protection des données de Zscaler et améliorera considérablement la sécurité cloud des organisations à travers la détection et la suppression de certaines des causes les plus courantes d’atteintes aux données et de violations de la conformité », a déclaré Jay Chaudhry, CEO de Zscaler. « Qu’il s’agisse d’une mauvaise configuration d’applications SaaS ou d’un paramatrage incorrect et accidentel de nouveaux services de cloud public par un développeur, ces failles évitables de protection des données sont à l’origine de certaines des plus grandes violations de l’histoire », a ajouté le dirigeant.

Il s’est donc déclaré ravi d’étoffer ses équipes pour mieux répondre à la menace.

La transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, devrait être bouclée d’ici la fin du mois d’avril. Après TrustPath (IA et gestion des menaces cyber) et Appsulate (isolation de navigateur), Cloudneeti est la troisième société acquise par Zscaler en 20 mois.

We're excited to announce Zscaler’s intent to acquire @Cloudneeti! Cloud misconfigurations are the hidden risk of the cloud world, and Cloudneeti prevents and remediates application misconfigurations in SaaS, IaaS and PaaS. Full press release: https://t.co/PSQEiHdH7v pic.twitter.com/qM4buiNaH6 — Zscaler (@zscaler) April 9, 2020

(crédit photo © Shutterstock)