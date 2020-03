Développeurs : quoi de neuf dans Java 14 ?

Six mois après la v13, Oracle a confirmé la disponibilité générale de Java 14.

Cette version de la technologie, à la fois langage de programmation et plateforme informatique (Java Development Kit, JDK), inclut un ensemble d’améliorations (JEP ou JDK Enhancement Proposals).

Oracle met en exergue la correspondance de motifs (Pattern Matching) pour instanceof (JEP 305), qui doit soutenir la productivité des développeurs en supprimant le recours à du code répétitif, et les enregistrements (Records) (JEP 359), qui fournissent une syntaxe compacte pour déclarer des classes contenant des données peu immuables.

Ces deux fonctionnalités sont disponibles en préversion dans Java 14.

Le groupe technologique américain met aussi en avant les Text Blocks (JEP 368). Ils sont conçus pour simplifier l’écriture de programmes Java en facilitant l’expression de chaînes de caractères s’étendant sur plusieurs lignes de code source. Déjà intégrés dans la v13, ces blocs de texte sont proposés dans une seconde version préliminaire dans Java 14.

La version Java 14 est le résultat « d’une collaboration étendue entre les ingénieurs Oracle et les membres de la communauté mondiale des développeurs Java via la communauté OpenJDK et le Java Communitity Process (JCP) », a souligné l’éditeur de Redwood City (Californie).

D’autres changements dans JDK 14 incluent :

JEP 343 – Outil de Packaging (statut incubateur)

JEP 345 – Allocation de mémoire adaptée aux environnements NUMA pour G1

JEP 349 – Streaming des événements JFR

JEP 352 – Accès direct à la mémoire non-volatile par mapping fichier

JEP 358 – Aide à la gestion des NullPointerExceptions

JEP 361 – La fonctionnalité « Switch Expressions » dans une version finalisée

JEP 364 et 365 – ZGC porté sur macOS et sur Windows

JEP 370 – API d’accès à la mémoire directe (Foreign-Memory Access API) (incubateur)

La prise en charge des instructions ou expressions Switch dans le langage Java est donc améliorée. En outre, Java 14 « expose » de nouvelles API pour la surveillance continue des données du JDK Flight Recorder (JFR) et étend la disponibilité du Z Garbage Collector (ZGC) aux systèmes macOS et Windows, après Linux.

Pour Georges Saab, vice-président de Java Platform Group chez Oracle : « JDK 14 apporte non seulement de nombreuses évolutions qui vont renforcer la productivité des développeurs, mais aussi les premiers résultats majeurs de projets tels que Panama et Amber ».

