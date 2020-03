Oracle rallonge le support du très populaire Java 8

Le support étendu de Java 8, la version la plus utilisée de la technologie, est prolongé jusqu’en 2030. De quoi satisfaire développeurs et grands comptes.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Un support XXL pour Java 8 ?

Pour répondre à la demande pressante de clients, Oracle, propriétaire de la technologie depuis 2010, a confirmé prolonger le support payant étendu de Java 8, a relevé Infoworld.

Le support de Java 8 est désomais prolongé jusqu’en décembre 2030. Initialement, la prise en charge (mises à jour et maintenance) devait arriver à son terme fin 2025.

Pour quelles raisons Oracle a prolongé le support de cette version de Java ?

Support à long terme

Malgré ses six années de service et de nombreux successeurs (Java 14 vient de sortir), Java 8 est la version la plus utilisée de la technologie, à la fois langage de programmation orienté objet et plateforme informatique (Java Development Kit, JDK).

Selon un rapport de Perforce Software, 58% des développeurs Java interrogés l’automne dernier privilégiaient encore Java 8, tandis que 22,5% se sont tournés vers Java 11. Une minorité privilégiant d’autres versions, antérieures ou plus récentes. Oracle, de son côté, estime que 30 à 40% utilisent Java 11 ou une version plus récente en production, actuellement. Java 8 restant encore la version la plus populaire, et de loin.

Java 8, comme la version 11, sont des versions couplées à un support à long terme (LTS). Les éditions plus récentes du programme ne bénéficient pas de cette prise en charge étendue, mais d’un support d’un support initial de six mois (jusqu’en 2026, à ce jour, pour Java 11).