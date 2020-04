Développeurs : Mozilla crée un fonds COVID-19 Solutions

Mozilla rejoint la (longue) liste des soutiens aux actions menées pour enrayer le coronavirus.

L’organisation a annoncé cette semaine la création d’un fonds dédié au financement de projets open source impliqués dans le suivi et la réponse à la pandémie.

Mozilla a déclaré vouloir soutenir des projets portant sur du matériel (par exemple, un ventilateur open source) et du logiciel (telle une plateforme de misê en relation entre professionnels de santé et imprimeurs 3D ou une extension spécifique pour navigateur web).

L’entité, qui chapeaute les développements de Firefox, a livré les détails suivants :

– Le fonds dévoilé le 31 mars (COVID-19 Solutions Fund) s’inscrit dans le cadre du programme existant MOSS (Mozilla Open Source Support).

– Les projets « raisonnablement matures » sont susceptibles d’être financés dans le cadre du COVID-19 Solutions Fund, mais pas les projets dans leurs premiers stades de développement.

– Jusqu’à 50 000 dollars seront octroyés par projet sélectionné pour un déploiement immédiat.

– Le financement devrait être utilisé dans les trois mois suivant le versement.

– Les projets publiés sous licence libre ou open source peuvent être soumis par tout type d’entité juridique, d’une équipe de développeurs à une ONG, peu importe la zone géographique.

Les candidatures peuvent être déposées sur le site dédié.

Parallèlement à la création de ce fonds, Mozilla a lancé le programme en ligne « Fix-the-Internet Spring MVP Lab« . Il vise à regrouper une communauté prête à contribuer à la conception et au test de produits pour soutenir un « Web 3.0 » et un Internet ouvert.

Développeurs, créateurs, hackers éthiques… Les participants travailleront par équipe de deux à quatre personnes. Ces équipes recevront une enveloppe de 2 500 dollars pour chacun de leur membre.

Ces équipes auront accès à un programme de mentorat et conserveront la propriété intellectuelle de leur projet.

