Firefox 73 : Mozilla s’offre un zoom général

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mozilla a annoncé mardi la disponibilité en téléchargement de son navigateur web Firefox 73 pour ordinateur. Cette version inclut son lot de nouveautés et d’améliorations.

Firefox 73 inlut par défaut une fonction qui permet de paraméter le niveau de zoom pour l’ensemble des pages et sites web visités (cependant, paramétrer le zoom par site est toujours possible). Par ailleurs, une option de « lisibilité de fond » est proposée. Elle est conçue pour rendre plus lisibles les sites web auxquels des internautes accèdent en mode « contraste élevé ». Et ce sans désactivation des images d’arrière plan.

D’autres fonctionnalités sont davantage orientées vers la communauté de développeurs. Mozilla fait le point dans ses notes de version.

Voici les améliorations mises en exergue :

« Multi-Account Containers » et synchronisation

– L’intégration de correctifs de sécurité.

– L’extension Firefox Multi-Account Containers permet aux utilisateurs de séparer leurs identités en ligne dans différents types d’onglets (nommés conteneurs). Chaque conteneur a son propre stockage et ses cookies. L’extension synchronise désormais la configuration de ces conteneurs et les affectations de site.

– Les messages WebSocket au format WAMP (JSON, MsgPack et CBOR) sont maintenant décodés pour une inspection dans le panneau du réseau.

– WebRender sera activé sur les laptops dont la définition d’écran est inférieure à 1920×1200 pixels et qui sont équipés d’une puce Nvidia avec des pilotes plus récents que les 432.00.

– L’amélioration de la qualité audio d’une lecture effectuée à une vitesse plus rapide ou plus lente que la normale.

– Une meilleure détection automatique de l’encodage du texte sur d’anciennes pages Web.

– Firefox, enfin, propose dorénavant d’enregistrer les identifiants uniquement si un champ d’un formulaire de connexion a été modifié.

Mozilla recommande aux entreprises de se tourner vers son offre dédiée (protection de données renforcée et intégration du cycle de mise à jour adaptée aux besoins).

Mozilla livrant désormais des versions de Firefox toutes les quatre semaines, la sortie de Firefox 74 est prévue pour le mois de mars 2020. Quant à la prochaine mise à jour de version de Firefox pour Android, elle est prévue pour le printemps 2020.

We're saying 7, but there's so much more. https://t.co/DiyhEaGAap — Firefox 🔥 (@firefox) February 11, 2020