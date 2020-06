Digital Workplace : l’IT tangue entre télétravail et retour au bureau

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Comment bien préparer le retour des équipes au bureau ?

C’est la question posée à 600 décideurs informatiques dans le cadre d’une enquête* internationale publiée par le spécialiste américain des systèmes d’impression Xerox.

82% des effectifs des organisations retrouveraient leur espace de travail traditionnel dans les 12 à 18 mois, en moyenne. Sans bouder l’option du telétravail.

Pour s’y préparer, 56% des organisations prévoient d’augmenter les budgets technologiques qui sont consacrés à ce mode hybride de travail (au bureau/à distance).

La priorité est donnée aux investissements dans les logiciels en mode le cloud (65%), le support informatique à distance (63%) et les outils de collaboration (52%).

Travail à distance

Comment gérer une main d’oeuvre travaillant à distance ?

72% n’étaient pas préparés à une bascule soudaine et massive des équipes vers le « remote work ». Parmi les pays concernés par l’enquête, la France était la moins affûtée sur le plan technologique. Tandis que le États-Unis avaient une longueur d’avance

Avant le recours massif au télétravail pour cause de Covid-19, la cybersécurité et la confidentialité étaient la principale préoccupation (33%). Les doutes concernant la productivité (24%) et l’infrastructure technologique (16%) étaient cités ensuite.

Depuis, la confiance a gagné (un peu) de terrain. En outre, 58% des répondants prévoient de changer de politique interne en matière de télétravail dans les mois à venir.

*L’enquête a été menée pour Xerox par Vanson Bourne auprès de 600 décideurs IT d’entreprises de plus de 500 employés. 5 pays sont couverts : France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada et États-Unis.

(crédit photo © Shutterstock)