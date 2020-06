DSI : une bascule vers le télétravail (presque) assumée

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les directions des systèmes d’information (DSI) sont aux avant-postes d’une bascule des ressources vers le travail à distance. C’est l’un des enseignements d’une enquête* menée en avril et mai 2020 pour Citrix par CensusWide.

3 770 décideurs informatiques, dont 500 dans l’Hexagone, ont été interrogés. En France, 8 responsables IT sur 10 estiment que les équipes informatiques et métiers s’attendent à une persistence du travail à distance bien au-delà de la crise du Covid-19.

75% des DSI français interrogés sur ce point disent même avoir été surpris par la facilité avec laquelle la majorité s’est « adaptée » au télétravail durant le confinement. Le sentiment est plus mitigé chez les travailleurs eux-mêmes, selon une autre étude (Wrike).

Il n’empêche, durant cette période, la numérisation des usages et des processus s’est accélérée. Le cloud hybride étant considéré comme une priorité pour soutenir à long terme le travail à distance. Mais cette transformation suscite également des interrogations.

Digital Workplace

Dans une organisation sur deux concernée par l’enquête en France, le plan de continuité d’activité pré-Covid-19 n’intégrait pas le télétravail pour la grande majorité de l’effectif.

Par ailleurs, 66% des responsables IT interrogés s’inquiètent des risques poteniels que le télétravail massif fait peser sur la sécurité des systèmes d’information (SI) et des réseaux. 54% disent avoir constaté une hausse des déploiements de logiciels non autorisés (Shadow IT).

Malgré les craintes, les équipes informatiques s’organisent pour sécuriser l’accès à l’espace de travail dématérialisé (Digital Workplace). Elles sont également les pilotes techniques du retour de collaborateurs sur leur lieu de travail physique.

Pour Karine Calvet, directrice générale de Citrix France, les services informatiques ont gagné en visibilité et en reconnaissance. « Les infrastructures IT et les outils numériques étant devenus « essentiels à la continuité opérationnelle », a déclaré la dirigeantes.

En outre, 79% des responsables IT français considèrent que les services informatiques sont actuellement perçus comme un élément critique pour leur entreprise.

*L’enquête a été menée pour Citrix en avril et mai 2020 auprès de 3 770 décideurs informatiques de moyennes et grandes entreprises. 7 pays sont couverts : France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, États-Unis, Canada et Australie.

