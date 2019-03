DSI : la CIA recrute une ex-dirigeante d’IBM

Aux commandes de la direction des systèmes d’information de la CIA, Juliane Gallina, jusqu’ici chez IBM US Federal, va remplacer John G. Edwards.

Quand la CIA change de CIO…

Juliane Gallina va prendre les commandes de la direction des systèmes d’information de l’Agence centrale du renseignement américain (CIA – Central Intelligence Agency), a révélé Nextgov.

Elle remplace au poste de DSI (CIO en anglais) John G. Edwards, dont la nomination en tant que directeur ajoint des opérations (Deputy Chief Operating Officer ou D/COO) a été annoncé par la CIA le 18 mars.

De son côté, Juliane Gallina, avant de rejoindre la CIA, a travaillé neuf années durant chez IBM à différents postes, dont celui d’associée et vice-présidente d’IBM US Federal. L’entité du groupe informatique proposant technologies et services associés au gouvernement des États-Unis.

À ce titre, elle a accompagné de grands comptes fédéraux, dont ceux de la communauté américaine du renseignement, dans leur intégration/optimisations de technologies de pointe.

Auparavant, la dirigeante a travaillé plus de vingt années durant dans la marine américaine, après avoir travaillé pour le National Reconnaissance Office (NRO), une agence de renseignement sœur de la CIA.

IBM et Washington en cheville

Interrogé par Nextgov, Sam Gordy, directeur général de IBM US Federal, s’est félicité du choix de la CIA.

« Nous sommes ravis que la CIA ait choisi quelqu’un qui sait lier la technologie éprouvée du monde commercial — et la technologie de recherche émergente — aux besoins et aux défis de la communauté du renseignement », a-t-il déclaré.