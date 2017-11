Les DSI tanguent entre conduite et résistance au changement

Pour plus de huit DSI sur dix (82%) de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), la transformation numérique augmente la capacité de changement des départements IT. C’est l’un des résultats de l’enquête « 2018 CIO Agenda Survey » réalisée auprès de 1069 responsables informatiques. Etude à nouveau promue par la société d’analyses lors de son Symposium/ITxpo 2017 de Barcelone.

Autre enseignement du sondage : les directeurs des systèmes d’information (DSI) consacrent plus de temps, en moyenne, au management du changement que par le passé. Et 26% s’attendent à ce que leur fonction soit davantage orientée « business » à l’avenir.

Par ailleurs, 46% des DSI déclarent être en charge de la transformation numérique de leur entreprise, 41% de l’innovation. Les projets centrés sur la cybersécurité l’emportent, devant l’Internet des objets (39%) et l’intelligence artificielle (28%). Et 26% considèrent que la Business intelligence (BI) et l’analytique aideront leur organisation à se différencier.

Talents numériques

Pour développer ces activités au sein de leur organisation, 47% des DSI s’appuient sur une équipe dédiée de talents numériques. Moins d’une moitié reporte directement aux dirigeants métiers et/ou au directeur général (CEO).

Malgré tout, certains DSI peinent à passer de la phase initiale à l’intensification de projets de transformation numérique. La « culture » d’entreprise est considérée comme le principal frein à sa diffusion par 48% des responsables informatiques interrogés.

Or, pour Andy Rowsell-Jones, vice-président chez Gartner, « si les DSI veulent rester pertinents, ils doivent aligner leurs activités sur les priorités commerciales de leur organisation ».

