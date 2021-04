Emploi : 20% des professionnels de la Tech sont des femmes

Michael Page Technology et Choose your Boss font, comme d’autres, le constat d’une sous-représentation persistante des femmes dans les technologies de l’information (IT).

Que retenir de leur analyse* ?

En France, seuls 20% des postes IT sont occupés par des femmes.

Par ailleurs, les femmes du secteur sont davantage présentes (45%) dans des fonctions « transverses » (gestion, pilotage des projets et des ressources…) que dans les métiers du développement logiciel (23%) et de l’analyse de données (7%).

Qu’en est il de leur rémunération ? 43% des femmes actives dans ces domaines (52% des hommes) perçoivent un salaire brut annuel supérieur à 50 000 euros.

« La féminisation tardive des métiers IT s’explique [notamment] par des clichés véhiculés dès l’éducation autour des professions techniques« , a commenté Amélia Fanchette, spécialiste du recrutement IT&S chez Michael Page Technology.

Montée en compétences

78% des employeurs interrogés prévoient de recruter des profils technologiques dans les mois à venir. Toutefois, le sentiment de tension reste fort chez plus de 7 recruteurs sur 10.

Or, 65% des talents en devenir ou en « transition – femmes et hommes – mettent plus de 4 mois avant de décrocher un emploi dans la profession. 42% (38% des femmes) ont une ou deux perspectives. 36% (49% des femmes) n’ont aucune piste sérieuse, pour le moment.

Cette inadéquation entre l’offre et la demande de compétences profite aux profils rares que le marché s’arrache, dans les sciences des données, notamment.

Les femmes, comme les hommes, ont donc tout intérêt à mettre à niveau leurs compétences et à négocier leur rémunération en fonction de l’évolution du marché. Les entreprises privilégiant la maîtrise technique (57%), plutôt que le diplôme.

* *Etude menée entre le 14 janvier et le 19 février 2021 auprès de 1000 profesionnels IT en France.