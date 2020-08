eSIM : Microsoft Azure France accrédité par la GSMA

Microsoft Azure France a annoncé avoir obtenu l’accréditation de sécurité SAS-SM de la GSMA (Global System for Mobile Communications Association). L’association défend les intérêts de plus de 750 opérateurs mobiles et 400 entreprises du secteur dans le monde.

En France, Microsoft devient ainsi le premier fournisseur cloud hyperscale à obtenir cette certification. En outre, l’accréditation permet à tout opérateur d’utiliser Azure pour gérer des abonnements eSIM (Embedded SIM) à grande échelle avec un haut niveau de sécurité garanti.

Un sésame « pour la mise en œuvre de réseaux 5G et la connectivité du réseau cellulaire de milliards de dispositifs et objets connectés (IoT) à travers le monde », a déclaré dans un billet de blog le service conformité de Microsoft.

La certification GSMA SAS-SM (Security Accreditation Scheme for Subscription Management) pour les régions France de Microsoft Enterprise Cloud est disponible sur la page Audit Reports du portail Service Trust du fournisseur de services cloud.

Azure France inclut les régions France Sud (basée à Marseille) et France Centre (à Paris). Cette dernière fournit dorénavant trois zones de disponibilité et une continuité de service de « 99,99% » revendiquée par Microsoft.

Le groupe IT américain veut ainsi inciter « les fournisseurs de télécommunications à créer des réseaux 5G avec la preview d’Azure Edge Zones, en connectant directement les services Azure aux réseaux 5G dans les datacenters des opérateurs. »

