Evernote : départ de hauts dirigeants et baisse de l’abonnement premium

Ces dernières semaines, Evernote a perdu de nombreux hauts dirigeants, tels que les CTO et CPO.

Situation de crise

Plus précisément, en août dernier, le CTO Anirban Kundu, le directeur financier Vincent Toolan, le CPO Erik Wrobel et le directeur des ressources humaines Michelle Wagner ont quitté le groupe, indique TechCrunch.

Evernote devrait pourvoir ces postes vacants par des promotions internes.

Cette hémorragie de hauts dirigeants pourrait être liée à des difficultés financières auxquelles le groupe serait confronté. La société n’a toutefois pas commenté officiellement les raisons de ces départs. Mais, des sources proches du dossier affirment qu’Evernote serait dans une « spirale de la mort » en raison d’une croissance plate du nombre d’utilisateurs.

Sauve-qui-peut avec une baisse de tarif

Fondé en 2004 par Stepan Pachikov, Evernote a été pionnier dans son domaine, avec l’idée d’utiliser le cloud pour stocker des données afin de les synchroniser sur différents appareils.

Mais, depuis lors, la donne a changé dans le domaine des services de prise de notes. Les entreprises qui proposent des systèmes d’exploitation disposent également de leur propre application de prise de notes. Google propose ainsi Keep, tandis qu’Apple a Notes dans sa panoplie de services et Microsoft, OneNote. Autant de services qui ont gagné en qualité et en fonctionnalités au cours des dernières années et qui, à l’instar d’Evernote, sont synchronisés via le cloud.

On trouve aussi des alternatives concurrentes proposées par différentes start-ups.

Tant et si bien que, selon App Annie, l’application Evernote ne caracole plus en tête en du classement des applications de productivité mais à la 55ème place.

Dans cette situation critique, Evernote a fait le choix de baisser le prix de son abonnement Premium de 70 dollars à 42 dollars par an (baisse de 40 %). Seul contrainte : il faut s’abonner sur l’année entière pour en bénéficier.

(crédit photo ©Evernote)