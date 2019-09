Firefox : vers des mises à jour plus fréquentes à partir de 2020

Les mises à jour de Firefox seront plus fréquentes à l’horizon 2020.

Mozilla diffuse actuellement une nouvelle version toutes les 6 à 8 semaines.

La fondation s’est donné l’objectif de ramener l’intervalle à 4 semaines dans le courant du 1er trimestre.

Le rythme de croisière devrait être atteint avec Firefox 74, dont la sortie est prévue pour le 10 mars.

Les updates seront également plus fréquents sur le canal bêta (il y en a actuellement deux par semaine).

La cadence devrait rester la même sur le canal Nightly (deux fois par jour pour les versions desktop ; quotidiennement sur Android). Idem pour Firefox ESR : Mozilla continuera à proposer une mise à jour par an avec 15 mois de support (prochaine échéance : juin 2020).

Les projets qui s’appuient sur Firefox – tels que Tor et SpiderMonkey – devront s’aligner sur ce cycle s’ils souhaitent bénéficier des dernières nouveautés du navigateur.

