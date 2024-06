GenAI : Anthropic lance Claude 3.5 Sonnet

Anthropic, soutenu par Amazon, a lancé une mise à jour de son modèle d’IA : Claude 3.5 Sonnet.

Claude 3.5 Sonnet est disponible gratuitement sur Claude.ai et sur l’application Claude iOS, ainsi que pour les abonnés aux forfaits Claude Pro et Team.

Le nouveau modèle d’IA est également disponible via l’API Anthropic, Amazon Bedrock et Vertex AI de Google Cloud. Le modèle coûte 3 $ par million de tokens d’entrée et 15 $ par million de tokens de sortie, avec une fenêtre contextuelle de 200 000 tokens.

Introducing Claude 3.5 Sonnet—our most intelligent model yet.

This is the first release in our 3.5 model family.

Sonnet now outperforms competitor models on key evaluations, at twice the speed of Claude 3 Opus and one-fifth the cost.

Try it for free: https://t.co/uLbS2JMEK9 pic.twitter.com/qz569rES18

— Anthropic (@AnthropicAI) June 20, 2024