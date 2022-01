Gestion du risque IT : le SaaS s’impose aussi

IA, SaaS, cybersécurité… Quelles tendances pour le marché de l’ITRM (gestion du risque IT) ? Éléments de réponse sur la base du Magic Quadrant.

ITRM (gestion du risque IT) et ITSM (gestion des services IT) ne feront-ils un jour plus qu’un ? Le marché semble en tout cas en demande de solutions qui associent les deux univers.

Gartner fait le constat, mais traite encore distinctement ces segments, en leur dédiant chacun un Magic Quadrant. Il est vrai que les paysages concurrentiels de l’ITRM et de l’ITSM ne se recoupent encore que très peu. Seul un fournisseur se retrouve dans l’un et l’autre « carré magique » : ServiceNow.

Sur un marché de l’ITSM où l’offre reste abondante, l’IA apparaît comme un facteur de différenciation (voir notre article « ITSM : l’IA désaturera-t-elle le marché ? »).

L’ITRM fait sa bascule SaaS

Sur l’ITRM aussi, Gartner prévoit une percée de l’IA. Parmi les autres tendances qu’il relève :

– Intérêt grandissant pour les fonctionnalités spécifiques au risque cyber

– Attente de capacités natives de quantification du risque IT

– Un basculement vers le SaaS, malgré la tendance des secteurs très régulés à privilégier les déploiements internes

Une statistique sur ce point : 11 des 14 fournisseurs classés au Quadrant ont réalisé, en 2021, moins de 5 % de leur C. A. ITRM sur de l’on-prem.

Principal critère technologique pour être inclus au Quadrant : exploiter, en prod chez au moins dix clients, un ITRM qui soit, d’une part, connecté à des solutions de gestion des menaces et des vulnérabilités. Et de l’autre, qui permette de gérer les évolutions réglementaires et normatives.

Principal critère business : avoir dégagé, entre mai 2020 et mai 2021, au moins 5 M$ de revenus sur l’ITRM. En plus d’avoir au moins 50 clients sur des offres payantes et de couvrir au moins 35 000 sièges / utilisateurs.

Trois offreurs n’atteignant pas le seuil de revenus ont droit à une « mention honorable ». Nommément, Camms, CyberSaint et eramba, dont les stratégies respectives se fondent en partie sur l’open source.

Les principaux ITRM du marché s’inscrivent dans des plates-formes plus larges qu’on connaît sous le nom d’IRM (gestion intégrée du risque) et de GRC (gouvernance, gestion du risque et conformité).

Illustration principale © Sergio Donà Itestro – Fotolia