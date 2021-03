HANA : SAP oriente sa communauté sur la version cloud

HANA est mort, vive HANA Cloud ? On n’en est pas là chez SAP, mais le groupe allemand y tend. Il vient de réaliser une démarche supplémentaire dans ce sens. En l’occurrence, la fermeture d’un canal communautaire destiné à l’amélioration de la base de données.

Ce canal entrait dans le cadre des programmes de collaboration entre les clients de l’éditeur et ses équipes de développement. Il portait sur la version on-prem de HANA. Celui qui lui succédera au mois d’avril aura pour axe… la version cloud.

SAP a amorcé lundi l’examen des ultimes requêtes postées sur le canal. Il donne la priorité à celles qui concourront au TCO et à l’ergonomie de HANA. Les améliorations apportées par la suite à la version cloud redescendront autant que possible vers la version sur site, rassure-t-il.

En toile de fond, une transition désormais affirmée vers le modèle cloud. Quitte à compromettre les performances financières à moyen terme. Les dernières estimations, émises en octobre, faisaient état d’un résultat d’exploitation tout juste stable, voire en légère baisse sur les deux années à venir. Le chiffre d’affaires ne croîtrait par ailleurs pas.

En janvier, l’offensive a connu un nouveau temps, avec le lancement de RISE with SAP. Cette offre associe migration technique et refonte des processus métiers. Elle puise notamment dans l’ERP S/4HANA Cloud et la Business Technology Platform.

L’influence en cinq programmes Sous la bannière « Influence », SAP ouvre à ses clients cinq programmes collaboratifs : Customer Engagement Initiative, positionné au premier stade de développement des produits

Beta Testing, pour l’expérimentation de produits avant leur sortie

Early Adopter Care, pour tester en avance certaines fonctionnalités

Customer Connection, pour améliorer des produits passés en production Continuous Influence, qui fonctionne sur le même principe, mais axé sur les solutions cloud

Illustrations © SAP SE