IA : la croissance sera bien au rendez-vous en 2020

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Selon IDC, le marché de l’intelligence artificielle (IA) atteindra 156,5 milliards de dollars en 2020, soit une progression de 12,3% par rapport à 2019.

La croissance serait ainsi moins soutenue que les années précédentes, du fait de l’impact économique de la pandémie de Covid-19. Malgré tout, l’IA fait bien partie des « poches d’opportunités commerciales » de sortie de crise pour les fournisseurs et les acheteurs.

À lui seul, le segment du logiciel représenterait 80% de l’ensemble des revenus générés par les fournissseurs. Les revenus émanent pour l’essentiel d’applications (120,4 Md$ prévus en 2020) et de plateformes (4,3 Md$) d’IA. Sur ce segment applicatif, les solutions « intelligentes » de CRM (customer relationship managemet) et ERM (enterprise resource management) sont les plus demandées. Adobe domine dans le CRM centré sur l’IA (top 2019), Ceridian et Intuit dans l’ERM « AI-Centric ». IBM l’emporte sur d’autres segments applicatifs portés par l’IA.



Les services et le matériel orientés intelligence artificielle ne sont pas en reste.

Softwares, services, serveurs d’IA

Second segment du marché, les services d’intelligence artificielle devraient peser 18,4 Md$ en 2020 (+13% par rapport à 2019). Le domaine se répartit entre les services IT (80%) et les services professionnels d’IA (20%). Les multinationales IBM, Accenture, Deloitte, Infosys et Cognizant captent ensemble près d’un tiers des revenus 2019 du segment, a souligné IDC.

Troisième segment, le matériel, ses serveurs (80%) et systèmes de stockage (20%) prêts pour l’IA, devrait atteindre 13,4 milliards de dollars cette année. La croissance à deux chiffres serait donc bien au rendez-vous, mais moins marquée que l’an dernier (+33% en 2019).

Du côté des serveurs, Dell, Hewlett Packard Enterprise (HPE) et Inspur dominent. Dans le stockage, NetApp est devancé par Dell, mais surpasse HPE, selon la société d’études de marché.

(crédit photo : pixabay via pexels)