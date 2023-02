IBM s’offre l’expertise GraphQL de StepZen

IBM a absorbé StepZen, start-up américaine à l’origine d’une plate-forme de développement et d’exploitation d’API.

Un supplément d’expertise GraphQL pour IBM. Le groupe américain vient d’acquérir un spécialiste du domaine : StepZen.

Fondée en 2020, cette société est à l’origine d’une plate-forme de développement et d’exploitation d’API. Elle en propose une version on-prem (à déployer sur Kubernetes) et une version managée hébergée sur Google Cloud.

La promesse : pouvoir mettre en œuvre une surcouche GraphQL – éventuellement fédérée – sur différents back-ends (REST, SQL, NoSQL… et GraphQL).

Pour le développement des API, StepZen utilise une approche déclarative. Il peut aussi générer lui-même les schémas en important les sources de données.

Le moteur d’exécution en mémoire est écrit majoritairement en Go (la brique introspection est en Scala). StepZen annonce une capacité de montée en charge à « plus de 5000 requêtes par seconde ».

StepZen propose une interface graphique de conception d’API, en complément au CLI. Il s’est connecté à des plates-formes de gestion d’API telles que Kong et Apigee.

Dans le dernier Magic Quadrant de la gestion des API, IBM figure parmi les « leaders ». La flexibilité de déploiement des composantes de son offre est un point fort. Comme les fonctionnalités de sécurité et les passerelles montées avec d’autres de ses technologies dans le cadre du Cloud Pak for Integration. Au rang des mauvais points, il y a l’expérience client (en tout cas pour les mises à jour de certaines versions) et le manque d’innovation (retard, en particulier, sur les jonctions avec les maillages de services).

