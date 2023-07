IBM sabre son offre cloud pour l’éducation

IBM abandonne son service « Cloud for Education » deux ans après son lancement. Cette solution cloud avait été pensée pour le secteur académique et les laboratoires de recherche.

Le service proposait plusieurs types de machines virtuelles. Une offre managée, hébergée sur le cloud d’IBM, et préconfigurée avec des applications telles que SPSS, SAS et AutoCAD.

Lors du lancement en avril 2021, IBM déclarait dans un billet de blog :

« Alors que les établissements d’enseignement passent à l’apprentissage à distance en raison de la nature changeante de l’éducation ou de la pandémie, il est essentiel de rendre les ressources de laboratoire informatique accessibles hors campus. »

La donne a changé avec le retour progressif des cours en présence.

Le 30 juin 2023, IBM a annoncé que le service est désormais « obsolète ».

5 mois pour migrer données et charges de travail

Sur les pages dédiées de son site, IBM Cloud explique en ces termes sa décision :

« IBM continue d’évaluer périodiquement ses offres de services en tenant compte des besoins de ses clients et de leur consommation d’offres de services. Depuis le lancement de Cloud for Education, de nouveaux services tels que VPC et Code Engine, ainsi que des services tiers comme Dizzion et Citrix, peuvent désormais proposer des& fonctionnalités requises par la communauté académique et qui dépassant les capacités du service Cloud for Education. »

Le groupe d’Armonk (New York) mettre un terme effectif au service et au support qui lui est associé le 30 novembre 2023. Les clients du service peuvent l’utiliser jusqu’à cette date.

Ils devront « prendre des dispositions pour migrer leurs données et leurs charges de travail » avant la date butoir. Le groupe technologique américain dit encourager la discussion avec les utilisateurs sur ces problématiques sensibles.

Ses représentants « prennent contact avec les clients pour les aider à planifier ce changement et à décider de la meilleure démarche à suivre », déclare la multinationale.

