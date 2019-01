Impression 3D : un marché qui pèse (presque) 14 milliards de dollars

En 2019, les dépenses mondiales en équipements, logiciels et services dédiés à l’impression 3D devraient progresser de plus de 21%, selon IDC.

L’impression 3D est un des moteurs de la quatrième révolution industrielle à l’oeuvre. Le guide semi-annuel des dépenses mondiales édité par IDC dans ce domaine en témoigne.

Cette année, les dépenses mondiales en équipements, logiciels et services dédiés à l’impression 3D devraient progresser de 21,2% par rapport à 2018.

Le marché atteindrait ainsi les 13,8 milliards de dollars à fin 2019.

Plus des deux tiers des dépenses s’orienteraient vers un ensemble regroupant les imprimantes 3D (5,3 Md$) et d’autres matériels 3D (4,2 Md$), précise la société d’études. Les services associés pèseraient 3,8 Md$, portés par les prestations d’intégration de systèmes et les services à la demande de pièces. Quant aux dépenses en logiciels d’impression 3D, elles progresseraient à un rythme annuel moyen de 17,1% d’ici 2022.

Le segment grand public pèse moins de 5% des dépenses d’impression 3D (4,7% exactement à 647 M$). C’est l’industrie qui est la principale cliente de ce marché.

Prototypes, pièces de rechange et tissus humains

La fabrication industrielle représente à elle seule plus de la moitié des dépenses mondiales en impression 3D, précise IDC.

Tandis que le secteur des prestations de soins de santé y investirait 1,8 Md$ en 2019. L’éducation (1,2 Md$) et les services professionnels (898 millions de dollars) suivent.

Les principaux cas d’usage sont donc l’impression 3D de prototypes, de pièces de rechange et d’autres composants intégrés à de nouveaux produits. Toutefois, c’est l’usage d’une impression 3D de tissus et d’organes (+42,9%), d’une part, et de prothèses dentaires (+33,1%), d’autre part, qui progresserait au rythme le plus élevé d’ici 2022.

Concernant les régions, les États-Unis (5 Md$), l’Europe de l’Ouest (3,6 Md$) et la Chine (2 Md$) dépenseraient le plus dans l’impression 3D en 2019. L’Amérique Latine et la Chine, à nouveau, affichant les taux de croissance annuels moyens les plus élevés (25,3% et 21,6% respectivement). Globalement, IDC prévoit aussi une progression à deux chiffres du marché. Mais moins soutenue : +19,1% par an pour franchir les 22,7 Md$ en 2022.

