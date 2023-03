Intelligence artificielle : les agents « augmentés » portent la croissance

L’implémentation de l’intelligence artificielle (IA) dans une variété d’offres, d’un agent conversationnel aux systèmes industriels, a un impact positif sur les investissements.

En conséquence, le cabinet IDC maintient sa prévision de croissance à deux chiffres du marché.

Le dépenses mondiales des entreprises dans les logiciels, le matériel et les services pour « systèmes centrés sur l’intelligence artificielle » progresseraient ainsi de 27% par an en moyenne. Et ce pour atteindre 154 milliards $ cette année et franchir le cap des 300 milliards $ en 2026.

La dynamique serait ainsi bien plus élevée que la croissance attendue de l’ensemble des investissements IT mondiaux sur la période étudiée, relève la société d’analystes.

Que recherchent les acheteurs ?

Des agents « augmentés »par une IA

36 cas d’utilisation de l’IA ont été étudiés par IDC.

Le service client et les fonctions commerciales captent une bonne partie des efforts engagés.

Trois cas porteurs dans ce domaine – les agents « augmentés » d’assistance à la clientèle, les outils d’optimisation des ventes et les systèmes de recommandation – représenteraient ensemble plus d’un quart des investissements d’IA engagés à l’échelle mondiale en 2023.

La banque et le commerce de détail (retail) sont les secteurs qui investissent le plus dans les « AI-Centric Systems ». Les services professionnels, la fabrication discrète et par processus suivent. Cependant, c’est l’industrie des médias qui afficherait la croissance la plus soutenue de ses dépenses en IA (+30% de croissance par an d’ici 2026).

Augmenter les capacités humaines grâce à l’automatisation, fournir des recommandations précises et soutenir la prise de décision font partie des priorités de ces industries. « Les entreprises – grandes et petites – qui tardent à adopter l’IA seront distanceés », a déclaré Mike Glennon, analyste chez IDC.

La dynamique est toujours plus elevée dans les logiciels centrés sur l’intelligence artificielle. En témoignent l’engouement pour des algorithmes d’apprentissage automatique et le succès du lancement tout public de ChatGPT, l’IA générative d’OpenAI.