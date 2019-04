iPaaS : Dell Boomi renforce son alliance avec Netsuite

Le fournisseur iPaaS (integration platform as a service) Dell Boomi renforce son alliance avec NetSuite, l’ERP cloud racheté par Oracle en 2016.

Cet effort passera par une série d’accélérateurs de solutions suivant la méthodologie de livraison applicative NetSuite SuiteSuccess.

Le premier accélérateur commercialisé est Boomi Integration Accelerator pour NetSuite et Shopify, qui permet une gestion continue du commerce omnicanal couplée à l’automatisation de traitements (commandes, stocks, facturation), selon ses promoteurs.

Il est conçu pour permettre aux « entreprises de déployer rapidement Shopify pour le e-commerce et NetSuite pour les processus métiers essentiels », a précisé la firme.

200 applications et sources de données

Les accélérateurs de solutins viendront conforter le partenariat entre les deux sociétés. « Les entreprises font depuis longtemps confiance à Boomi pour connecter les applications, les données et les personnes », a déclaré Jason Maynard, SVP Global Field Operations de NetSuite.

« La combinaison entre SuiteSuccess et la plateforme d’intégration de Boomi aidera les clients à croître et à s’adapter au changement en réduisant la complexité informatique et en adoptant les meilleures pratiques de l’industrie », a-t-il ajouté.

Dell Boomi, de son côté, déclare proposer plus de 200 applications et sources de données cloud et sur site (on-premise) qui fonctionnent avec NetSuite.