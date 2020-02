Dématérialisation : Jouve opère sa mue numérique

Après avoir cédé son activité imprimerie historique à Dupliprint, le groupe Jouve, passé du document au traitement de données, finalise sa mue « 100% numérique ».

« Etre 100% digital pour Jouve, cela signifie aller plus loin en tant qu’accélérateur de simplification au service de ses clients, que ce soit en développement, conseil, industrialisation de process par la numérisation », a déclaré son PDG Thibault Lanxade.

Aussi, Jouve ambitionne de se consacrer « entièrement » au développement de solutions numériques (processus métiers, parcours numériques des clients) et au renforcement de son expertise data (ingénierie, conformité et sécurisation des données). « Nous pouvons capitaliser sur notre statut de tiers de confiance reconnu pour la sécurisation de la data.»

Le concepteur de l’application de numérisation et de contrôle de pièces justificatives Jouve Mobile Capture est basé en région Pays de la Loire, à Mayenne. L’entreprise emploie environ 2000 personnes, dont la moitié en France, pour un chiffre d’affaires annuel de 125 millions d’euros. L’Office européen des brevets, la Banque de France, la CPAM, Eiffage et Renault font partie des grands comptes clients du groupe Jouve.

Pour soutenir son évolution stratégique dans le numérique, la société a annoncé l’ouverture d’un programme d’intrapreneuriat (Intrapreneur Studio by Jouve). Il s’adresse aux collaborateurs – développeurs, devops, ingénieurs R&D et IA… – qui souhaitent porter des projets innovants en interne et enrichir la R&D du groupe.

Pour Thibault Lanxade « faire de Jouve un laboratoire d’idées au service des clients permet d’irriguer toutes nos expertises et de les tirer vers le haut ». Autant d’initiatives qui seront soutenues par une « refonte complète de l’identité du groupe » dans le courant de l’année.

(illiustration de une : Photo Mix via pexels.com)

