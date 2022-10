Kyndryl + Microsoft ou comment passer du mainframe au cloud

Les partenaires vont créer des canaux de données entre grands systèmes de clients Kyndryl – la spin-off d’IBM -, Azure Cloud et Microsoft Power Platform.

Le partenariat stratégique négocié l’an dernier entre Microsoft et Kyndryl, l’entreprise née de la scission des services gérés d’infrastructure d’IBM, prend forme.

Les deux sociétés ont annoncé jeudi 6 octobre une initiative conjointe visant à faciliter la migration de données mainframe vers le cloud.

L’initiative vise à créer des canaux de données entre des grands systèmes ou ordinateurs centraux (mainframes) utilisés par des clients Kyndryl et le cloud de Microsoft.

Les mainframes concernés sont les IBM iSeries et zSeries sur lesquels s’appuient des clients de Kyndryl, ainsi que sur zCloud, l’infrastructure en tant que service pour IBM Z.

Qu’en est-il dans la pratique ?

Intelligence des données et low code

Kyndryl apportera ses services de conseil et d’intégration pour connecter plus facilement les données mainframe des clients aux environnements Azure Cloud et Edge.

« Avec Microsoft, nous aidons nos clients à faciliter l’accès aux données mainframe de valeur et à exploiter de nouvelles capacités d’automatisation et de connaissance de leur environnement informatique », a déclaré Petra Goude, responsable de la pratique mondiale Core Enterprise et zCloud chez Kyndryl.

Dans ce cadre, les données mainframe seront associées à d’autres sources de données internes et externes accessibles en mode cloud. Il s’agit de soutenir la création et l’analyse de flux et applications data par des utilisateurs métiers. Pour ce faire, la suite d’applications « low code » Microsoft Power Platform sera utilisée.

Qu’en sera-t-il avec d’autres hyperscalers du cloud ?

Kyndryl ne dit pas encore si une initiative similaire sera engagée avec Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud. D’autres hyperscalers avec lesquels le groupe américain de services du numérique (ESN) a également noué des alliances stratégiques.