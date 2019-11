MDF 2019 : une édition de tous les records

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Près de 60 speakers du monde de la transformation numérique et du digital se sont succédés dans l’espace Grande Arche de La Défense.

Parmi eux, des grands capitaines d’industrie comme Patrick Pouyanné PDG de Total mais aussi des leaders de l’industrie du digital à l’instar de Jacques-Antoine Granjon, CEO & Chairman de Veepee et Sophie Vigier la directrice générale de l’école 42 qui délivre des formations gratuites au développement.

Le développement reste évidemment au cœur du MDF avec l’organisation du plus grand concours de code physique d’Europe qui a regroupé et 1500 développeurs, étudiants, salariés et indépendants. Un record aussi.

Poste clé dans le processus de transformation digitale, le développeur reste une compétence très recherchée sur un marché de l’emploi digital sous tension.

« Un développeur doit être créatif mais également rigoureux, il doit impérativement intégrer et penser que son travail a un usage, est utile à autrui. Un bon développeur est celui qui pense, quand il développe, à celui qui va utiliser sa solution. » précise Roland André, le DGA de Docaposte en charge de la filiale Ametix qui organise le MDF depuis ses débuts.

Pour le cabinet de conseil en transformation digitale, c’est un poste d’observation privilégié pour appréhender son activité. « C’est grâce à notre stratégie de recrutement ambitieuse que nous nous distinguons sur ce marché, pour offrir davantage de profils à ses clients, toutes compétences du numérique confondues : Développeurs, UI/UX Designer, Experts Data, Experts Métier, Chefs de projets… Nous devons suivre l’évolution des demandes clients, qui ne cessent de croitre » explique Patrick Bunan, son Directeur Général.

Ametix a d’ailleurs réservé au MDF l’annonce du recrutement de 250 postes IT pour l’année 2020.

« Pour que nos clients soient en confiance, nous avons besoin de collaborateurs heureux, qui, sur leurs métiers, outre leur expertise, croient en eux » précise Roland André, le DGA de Docaposte.

Parmi les plus heureux des participants à l’édition 2019, on retiendra le gagnant du titre du concours de code physique. A 19 ans seulement, Théophane Vallaeys, a remporté le chèque de 10 000 € offert par Ametix et Docaposte.

Palmarès du MDF 2019

Grand gagnant du titre – Théophane Vallaeys (10 000 €)

2ème place – Yoann Coudert-Osmont (5000 €)

3ème place – Tomas Rigaux (2500 €)

Prix GENius ( organisé par le Grande Ecole du Numérique) – Thibault Maurel (5000 €)

Coup de Cœur de La Poste KissKissBankBank spécial #femmesdunumerique – la start-up CHUT

Crédit photo : @DavidAROUS