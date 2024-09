Désinstaller Recall ? C’est non pour Microsoft

Microsoft donnera-t-il la possibilité de désinstaller Recall ?

Le groupe américain s’en défend après qu’une telle option est apparue sur une version expérimentale de Windows 11 (24H2). Après une mise à jour, Recall s’est effectivement affiché dans la liste des fonctionnalités système optionnelles…

Il s’agit d’une erreur, affirme simplement Microsoft, qui assure préparer un correctif. Cela traduit-il une éventuelle future mise en conformité avec la législation européenne ? L’entreprise ne fait pas de commentaire à ce sujet.

Pour se conformer au DMA, Microsoft a déjà dû accepter de permettre la désinstallation d’Edge et de Bing. Ce dans l’Espace économique européen (UE + Islande, Liechtenstein et Norvège), pour Windows 10 et 11 à partir de la version 22H2.

Avec le DMA, l’écosystème Windows a évolué sur d’autres points. Entre autres, l’ouverture à des fournisseurs de flux et de recherche. Les premiers peuvent inscrire des feeds et les mettre à disposition dans le Tableau de widgets. Les seconds peuvent proposer leur package d’installation via le Microsoft Store pour remplacer Bing dans la Recherche Windows.

Aux dernières nouvelles, une phase expérimentale pour Recall doit démarrer en octobre, au sein du programme Windows Insider. Sur les appareils grand public, le service sera en opt-in.

À consulter en complément :

PC : le marché renoue avec la croissance au deuxième trimestre

HP adhère avec modération au concept du PC Copilot+

Fin de Windows 10 : le coût environnemental en question

Illustration