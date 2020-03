Multicloud : une gestion contrariée pour les DSI

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La répartition de charges de travail sur différents clouds présente des avantages. Elle pose aussi d’importants défis de gestion aux responsables IT qui en ont la charge.

C’est ce que montrent les résultats d’une enquête internationale* publiée par Volterra, fournisseur d’une plateforme cloud distribuée.

97% des 417 DSI interrogés utilisent ou prévoient d’utiliser au moins deux clouds différents. Les responsables informatiques interrogés font d’abord ce choix pour maximiser la disponibilité et la fiabilité applicatives (pour 63% du panel).

Mais une approche muticloud peut aussi devenir un casse-tête à gérer, surtout pour assurer une connectivité sécurisée et fiable entre services cloud de plusieurs fournisseurs (60%). Les craintes portent également sur la gestion de différents processus de support (54%).

Il en va de même pour les déploiements applicatifs à la périphérie du réseau (Edge).

De l’Edge au Cloud

L’Edge computing est le choix privilégié pour soutenir des projets IoT (57%), contrôler et analyser les données là où elles sont générées.

Malgré l’engouement, des préoccupations commerciales et des défis techniques persistent.

69% des répondants redoutent des difficultés d’intégration de workflows natifs pour le cloud (automatisation, intégration et déploiement continus (CI/CD) gestion de la performance…). 67% peinent à se doter d’une infrastructure applicative complète.

Tenter de gérer des applications réparties sur différents clouds ou sites périphériques disparates avec des outils actuellement disponibles serait donc voué à l’échec, pour Ankur Singla, CEO et fondateur de Volterra. Selon le fournisseur, qui prêche pour sa paroisse, les entreprises doivent pouvoir déployer et gérer de manière centralisée ces applications pour « tirer parti des déploiements multicloud et edge, et des données qu’ils contiennent. »

*L’enquête a été menée par Propeller Insights pour Volterra. 415 DSI, CTO, responsables de l’ingénierie IT, architectes logiciels et DevOps ont été interrogés. Six pays sont couverts : France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Japon et Singapour.

(crédit photo : via pexels)