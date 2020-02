Edge computing : Dell Technologies dévoile 4 nouvelles références

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dell Technologies a dévoilé de nouveaux produits et solutions d’infrastructure conçus pour les opérations de traitement à la périphérie du réseau (edge computing).

Pour Matt Baker, vice-président en charge de la stratégie et de la planification de Dell EMC (l’activité infrastructure de la multinationale), ces offres visent à conforter la domination du groupe texan sur les marchés mondiaux des serveurs et de l’hyperconvergence.

Or, pour affronter la concurrence (HPE, Cisco, Lenovo…) sur ces marchés, Dell se doit de proposer à ses partenaires et aux clients une offre renforcée qui facilite le traitement et l’analyse avancée là où les données sont générées.

Pour ce faire, quatre nouvelles références viennent compléter le catalogue edge.

Serveur, datacenter, accès distant et data

Parmi les produits mis en exergue, se trouve le serveur Dell EMC PowerEdge XE420 (en photo). Un système à deux sockets, dont la capacité de stockage peut atteindre 92 To. La disponibilité mondiale du PowerEdge XE420 est prévue en avril prochain.

Il faudra attendre le second semestre 2020, en revanche, pour accéder au Modular Data Center (MDC) Micro 415. L’offre est présentée comme un système de datacenter pré-intégré, avec alimentation, refroidissement et gestion à distance. Un système qui ne prend pas plus d’espace qu’une place de parking. L’armoire peut contenir notamment jusqu’à 7 des nouveaux serveurs Dell EMC PowerEdge XE420, a relevé le site CRN. Enfin, selon ses promoteurs, le Dell EMC MDC Micro 415 s’adapte aux environnements extrêmes.

Pour opérer l’ensemble, Dell a également lancé iDRAC9 (integrated Dell Remote Access Controller 9). Ce contrôleur logiciel, d’ores et déjà disponible, permet l’accès à distance et la gestion de serveurs orientés edge computing. La solution est embarquée et s’appuie sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (machine learning).

Enfin, le groupe informatique américain a dévoilé Streaming Data Platform, une solution d’intégration et d’analyse de flux de données pour systèmes Dell.

Les partenaires, dont les fournisseurs de services gérés, sont plus particulièrement ciblés.

(crédit photo © Dell Inc.)