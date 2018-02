MWC 2018 : Asus 5Z, Nokia 8 Sirocco, Wiko View… des challengers de taille 

En faisant le tour du salon, la tendance des smartphones est clairement aux écrans 19: 9 et 18:9, avec des capacités mémoire et photo/vidéo toujours plus attrayantes. Les prix ne manquent pas de suivre, mais avec quelques bonnes ou moins bonnes surprises (prix annoncés à confirmer…).

ASUS Zenfone 5Z, du haut de gamme abordable

Après Samsung (cf. article Galaxy S9 et S9+) et Sony (cf article sur les Xperia XZ2), le taïwanais Asus ne veut pas être en reste. Il souhaite clairement marquer un grand coup avec l’annonce de son nouveau Zenfone 5Z, dont le design n’est pas sans rappeler celui de l’iPhone X, avec un confortable format d’écran 19:9. Il sera doté du processeur Snapdragon 845 de Qualcomm, avec 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage.

Parmi ses autres points forts, on retient un capteur d’empreinte et un système de ‘Face Unlock’ de verrouillage. Il intègre deux caméras sur chaque face. Sur la face avant, une encoche cache un capteur classique, avec grand angle à 120°. A l’arrière, le double capteur, avec OIS et grand angle à 200° apporte des capacités de zoom très étendues. Les capteurs sont de 12 mégapixels avec focale 1.8. A noter que la vitesse d’obturation est annoncée sur une amplitude allant de 1/10.000ème à 32 secondes. Le format RAW est supporté. Des hauts parleurs stéréo “puissants” sont également inscrits sur la fiche technique.

Il est annoncé pour mi-2018 à 479 €.

Pour ce mois de mars, Asus annonce la disponibilité d’un Zenfone 5 Lite, puis d’un Zenfone 5 en avril au format intermédiaire 19:5.

Nokia 8 Sirocco : design très soigné

Avec la réédition ‘vintage’ en version 4G du Nokia 8810, HMD a réussi son buzz à Barcelone. Mais l’événement retenu par la presse est sans conteste le lancement du Nokia 8 Sirocco, dont le design ‘borderless’ très soigné n’a échappé à personne.

Il est doté d’un écran OLED Full HD avec bord incurvé. Il intègre un capteur d’empreinte et un double système photo dont un de 12 mégapixels avec objectif grand angle de focale f/1.7 et l’autre de 13 mégapixels à f/2.6. En façade, c’est un capteur de 5 mégapixels. Le Sirocco est motorisé par le processeur Snapdragon 835 de Qualcomm avec 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage. Sa commercialisation est annoncée pour avril à 749 euros.

Par ailleurs, Nokia rafraîchit son milieu de gamme avec les Nokia 6 et Nokia 7 Plus. Le 6 est doté d’un processeur Snapdragon 630 (avec 3 ou 4 Go de RAM) et d’un appareil photo de 8 mégapixels en frontal et de 16 mégapixels sur la face arrière. Son prix: 279 euros.

Le Nokia 7 Plus, au format 18:9 de 6 pouces, accueille le Snapdragon 660. Il dispose de deux capteurs de 12 et 13 mégapixels, arrière et avant, avec un zoom optique 2x. Prix : 399 euros.

Wiko View 2 et View Pro, sans complexes

Le chinois Wiko n’est pas en reste avec sa nouvelle gamme View présentant, elle aussi, des écrans de nouvelle génération. Les View 2 et View 2 Pro, appelés à remplacer les View Prime et XL, sortent du lot avec leur écran 19:9 et une petite encoche pour la caméra frontale (comme sur l’iPhone X…)

Doté d’un écran de 6 pouces avec une définition HD+, le View 2 Pro présente un double appareil photo arrière de 16 mégapixels. La caméra selfie, capable de simuler un mode portrait, dispose également de 16 mégapixels et d’un déverrouillage par reconnaissance faciale. L’objectif est grand angle avec une ouverture de focale 1,75. Le mode vidéo bénéficie d’un stabilisateur électronique et d’un ralenti. Le processeur est un cota-Core à 1,8 ou 1,4 GHz, avec 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de mémoire. Les prix avoisinent les 200 €.

Wiko présente également trois smartphones d’entrée de gamme dotés d’un écran 18:9 de 5,45 pouces: les View Lite, View Max et View Go avec écrans de 5,45 et 5,7 pouces. Prix de 149 à 179€.