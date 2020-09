Nomination : Julien Brémard, nouveau DSI de Clésence

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Filiale du Groupe Action Logement et troisième entreprise sociale pour l’habitat (ESH) des Hauts-de-France avec près de 50 000 logements en gestion, Clésence a nommé Julien Brémard au poste de Directeur des Systèmes d’Information (DSI).

« Sa première mission est d’accélérer le déploiement de la culture digitale au sein de l’ESH. Cette ambition se traduit par un travail de co-construction de la stratégie digitale et au renforcement de la relation DSI / métiers. » explique Clésence.

Avant de rejoindre Clésence, le nouveau DSI était en charge de l’offre Digital Workplace au sein de Lyreco Group

« Nous devons poursuivre le renforcement de la collaboration avec le métier, la rendre encore plus collaborative et agile afin de co-construire la stratégie digitale de Clésence. Les nouvelles technologies et l’innovation seront un avantage compétitif durable sur le marché. Le digital, c’est 20% de technologies, 80% de culture d’entreprise et 100% d’humai» précise Julien Brémard.

Issu d’une formation en génie électrique et informatique à l’IUT de Mont Saint-Aignan, il a complété ses connaissances avec deux programmes en management et en gestion de projet.