Okta piraté : le point sur cet incident avec du Cloudflare dedans

« Le zero trust, c’est envers les fournisseurs ? ». Un twitteur s’est permis cette boutade en réaction à une annonce du cofondateur et principal dirigeant d’Okta. L’intéressé a confirmé la détection, fin janvier, d’un incident de sécurité. En l’occurrence, une « tentative de compromission » portant sur le compte d’un ingénieur de support client chez un sous-traitant.

We believe the screenshots shared online are connected to this January event. Based on our investigation to date, there is no evidence of ongoing malicious activity beyond the activity detected in January. (2 of 2)

— Todd McKinnon (@toddmckinnon) March 22, 2022