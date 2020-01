OPA : Capgemini pimente (un peu) son offre sur Altran

Capgemini a finalement accepté de relever le prix de son offre publique d’achat sur l’entreprise de conseil en ingénierie Altran.

L’offre est passée à 14,50 euros par action, un prix « ferme et définitif ». Les actionnaires d’Altran ont jusqu’au 22 janvier 2020, inclus, pour apporter leurs actions à l’offre, a souligné mardi dans un communiqué Capgemini.

Le groupe français de services du numérique avait annoncé en juin dernier une première offre à 14 euros par action, soit 3,6 milliards d’euros, avant prise en compte de la dette (1,5 Md€ environ). La nouvelle offre valorise dorénavant Altran 3,7 milliards d’euros (hors dette).

En espèrant prendre le contrôle à plus de 50% d’Altran, Capgemini cherche à former un poids lourd de la transformation numérique ciblant des entreprises industrielles. Un groupe de 250 000 collaborateurs dans le monde qui afficherait 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

« Nous sommes convaincus que ce rapprochement, contribuant à la création d’un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie, est bénéfique pour l’ensemble des parties prenantes », a déclaré Paul Hermelin, directeur général du groupe Capgemini.

Mais le fonds américain Elliott trouvait, jusqu’à présent, l’OPA sous-dimensionnée. Selon des analystes, Elliott ne cèderait pas ses titres Altran à Capgemini en deçà d’un prix de 18 euros par action.

Capgemini, de son côté, a déclaré le 14 janvier que si l’offre échoue, le groupe étudiera d’autres opportunités stratégiques dans l’industrie « intelligente ».

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.