OpenAI cherche des alternatives à Nvidia

OpenAI chercher à développer une puce IA pour exécuter des modèles de plus en plus puissants et à réduire sa dépendance à l’égard de Nvidia.

Le Financial Times rapporte que des discussions ont lieu avec des concepteurs de semi-conducteurs, dont Broadcom, pour développer une nouvelle puce.

« OpenAI a des discussions en cours avec les parties prenantes de l’industrie et du gouvernement sur l’augmentation de l’accès à l’infrastructure nécessaire pour garantir que les avantages de l’IA soient largement accessibles » a déclaré OpenAI . « Cela implique de travailler en partenariat avec les principaux concepteurs de puces, fabricants et développeurs physiques de centres de données.»

Broadcom n’a pas répondu à une demande de commentaire.

« Le facteur limitant de l’IA est la capacité : capacité des puces, capacité énergétique, capacité de calcul. [OpenAI] ne va pas simplement rester les bras croisés et laisser les autres construire [cela] lorsqu’ils sont en première ligne », explique une personne connaissant les projets d’OpenAI au Financial Times.

OpenAI cherche plusieurs alternatives à Nvidia

Ce n’est pas la première fois qu’OpenAI explore ces possibilités .

Son PDG ‘est déjà publiquement plaint de la pénurie de GPU (unités de traitement graphique) – un marché dominé par Nvidia, qui contrôle plus de 80 % du marché mondial des puces les mieux adaptées à l’exécution d’applications d’IA.

En 2018, Sam Altman avait personnellement investi dans une startup de puces d’IA appelée Rain Neuromorphics, et qu’en 2019, OpenAI avait signé une lettre d’intention pour dépenser 51 millions $ en puces de Rain.

En octobre 2023, on apprenait qu’OpenAI étudiait la fabrication de ses propres puces d’intelligence artificielle et était allé jusqu’à évaluer une cible d’acquisitions potentielles.

Plusieurs sources indiquaient que Sam Altman cherchait à lever des milliards de dollars auprès de certains des plus grands investisseurs mondiaux pour une entreprise de puces IA.

En janvier 2024, des discussions avec le groupe d’investissement en IA basé à Abu Dhabi, G42, et d’autres ont été motivées par sa conviction d’Altman d’agir maintenant pour garantir un approvisionnement suffisant en puces de traitement d’IA jusqu’à la fin de la décennie.

Puis, en février, il a été rapporté que le responsable d’OpenAI recherchait des investisseurs, notamment le gouvernement des Émirats arabes unis (EAU), pour un projet pouvant nécessiter jusqu’à 7 000 milliards $.

Nvidia : des prix variables selon le volume acheté

Ce projet aurait nécessité un investissement énorme pour remodeler l’industrie mondiale des semi-conducteurs et surmonter les limitations actuelles des puces IA.

L’exécution de plates-formes d’IA complexes est une activité très coûteuse, et Nvidia est le principal fournisseur dans ce domaine avec ses puces H100 et A100, qui servent de processeur d’IA généralisé et polyvalent pour de nombreux clients.

Et ces puces IA ne sont pas bon marché.

Bien que Nvidia ne divulgue pas les prix du H100, chaque puce pourrait se vendre entre 16 000 et 100 000 $ en fonction du volume acheté et d’autres facteurs.

Des sources indiquent que Meta prévoyait de porter son stock total de puces d’IA à 350 000 puces H100 en 2024, démontrant l’investissement financier important requis pour être compétitif dans ce secteur et la valeur de l’organisation fournissant ces semi-conducteurs.

, Silicon UK