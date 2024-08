OpenAI et Anthropic vont partager des modèles d’IA avec le gouvernement américain

OpenAI et Anthropic ont tous deux signé des accords avec le gouvernement américain pour la recherche, les tests et l’évaluation de leurs modèles d’intelligence artificielle.

L’Institut américain de sécurité de l’IA a annoncé « des accords qui permettent une collaboration formelle sur la recherche, les tests et l’évaluation de la sécurité de l’IA avec Anthropic et OpenAI ».

Essentiellement, l’accord permettra au gouvernement américain d’accéder à de nouveaux modèles d’IA majeurs avant leur sortie générale, afin de contribuer à améliorer leur sécurité. Il s’agit d’un objectif fondamental des instituts britannique et américain de sécurité de l’IA.

we are happy to have reached an agreement with the US AI Safety Institute for pre-release testing of our future models.

for many reasons, we think it’s important that this happens at the national level. US needs to continue to lead!

— Sam Altman (@sama) August 29, 2024