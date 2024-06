OpenAI signe un accord de contenu avec Time

Le pionnier de l’IA générative a annoncé avoir conclu un « partenariat de contenu stratégique avec Time », qui lui donnera accès au « contenu actuel et historique des vastes archives de Time des 101 dernières années pour améliorer les produits OpenAI et les afficher en réponse aux demandes des utilisateurs ».

Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

OpenAI a déjà signé plusieurs accords de contenu, notamment avec News Corp, Reddit, Financial Time et d’autres éditeurs de médias.

Un accord pour les produits OpenAI, ChatGPT inclus

Selon OpenAI et Time, l’accord entre les deux parties est « un accord de contenu pluriannuel et un partenariat stratégique visant à apporter le journalisme de confiance de TIME aux produits OpenAI, y compris ChatGPT ».

Cela permettra également à ChatGPT de présenter une citation et un lien vers la source originale sur Time.com.

« Ce partenariat avec OpenAI fait progresser notre mission consistant à élargir l’accès à des informations fiables à l’échelle mondiale, alors que nous continuons à adopter de nouvelles façons innovantes de présenter le journalisme de Time au public mondial. » déclare Mark Howard, PDG de Time.

Il semble que le partenariat soit également à double sens, car il permettra également à Time d’accéder à la technologie OpenAI.

Des poursuites contre OpenAI

OpenAI fait face à un certain nombre de poursuites pour accès non autorisé au contenu des journalistes afin de former ses modèles d’IA.

En février 2024, trois médias en ligne aux États-Unis ont intenté une action en justice réclamant au moins 2 500 $ de dommages et intérêts pour chaque fois qu’un de leurs articles était utilisé par ChatGPT.

Cette plainte provenait de The Intercept (une organisation de presse américaine en ligne à but non lucratif) ; Raw Story (un site Web d’information progressiste américain) ; et AlterNet (un site d’information de gauche aux États-Unis).

En décembre 2023, le New York Times était devenu la première grande entreprise de média américaine à poursuivre OpenAI et son principal investisseur Microsoft.

Tom Jowitt, Silicon UK