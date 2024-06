La stratégie GenAI d’Oracle se porte sur le low-code

Générer des PDF avec APEX ? La dernière version (24.1) simplifie les choses en permettant d’intégrer le service OCI Document Generator en tant que serveur d’impression distant.

Entre autres améliorations, les composants APEX peuvent désormais consommer des données de sources REST à tous les niveaux de hiérarchie.

Oracle a aussi avancé sur la gestion des groupes de composants et sur la mutualisation des extensions APEX Builder. Mais sa vitrine pour cette release, c’est l’IA générative. À travers trois grands axes :

– Assistance au développement d’applications

– Génération, explication et correction de code SQL

– Intégration d’interfaces conversationnelles pour les utilisateurs finaux

Le troisième axe implique une nouvelle action dynamique. On fournit invite système et message d’accueil, puis on paramètre l’apparence (fenêtre modale ou intégration inline).

Une API APEX_AI permet, avec les méthodes chat() et generate(), d’exploiter les services GenAI configurés dans l’espace de travail. Trois fournisseurs de LLM sont pris en charge pour le moment : OCI Generative AI, OpenAI et Cohere.

Dans le dernier Magic Quadrant des plates-formes de développement low code, paru fin 2023, Gartner déplorait qu’Oracle n’ait pas encore annoncé sa stratégie GenAI. Il l’estimait plus globalement en retard sur le volet innovation, notamment pour la connexion de sources externes et le développement d’API personnalisées.

Le cabinet américain avait en revanche souligné l’avantage concurrentiel d’exploiter les fonctionnalités d’Oracle Database. Et une tarification à l’usage mieux adaptées aux plates-formes type PaaS.

Photo d’illustration © Yuval Helfman – Adobe Stock