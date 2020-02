Java : les développeurs privilégient Java 8 et Tomcat

Oracle, devenu propriétaire de la technologie Java en 2010 après l’acquisition de Sun Microsystems, le sait bien : la popularité du langage de programmation orienté objet ne se dément pas chez les développeurs d’applications. Et Java 8 fait de la résistance.

C’est l’un des enseignements de l’édition 2020 du « Java Developer Productivity Report » publié par l’équipe en charge de JRebel, un plugin Java porté par Perforce Software. 400 architectes et développeurs Java ont répondu à l’enquête internationale.

Quelles sont les versions de Java les plus utilisées ?

58% des développeurs interrogés l’automne dernier privilégient Java 8 et 22,5% se tournent vers Java 11 (tous deux avec support à long terme). Ils ne sont plus que 7% à utiliser Java 7 ou une version antérieure. Par ailleurs, 5,5% « seulement » ont déclaré s’appuyer sur Java 12 ou une version plus récente (Java 13 est sorti en septembre 2019).

« Pour nous, cela n’a pas été une grande surprise de voir que Java 8 [sorti mi-mars 2014] est le langage de programmation dominant. Il est plus surprenant, en revanche, de constater que seulement 23% des répondants utilisent Java 11 », ont déclaré les auteurs du rapport.

Ils expliquent la tendance par un manque de mises à jour « véritablement impactantes » de Java depuis la v8 et au coût pour mettre à jour la Java Virtual Machine (JVM).

Qu’en est-il pour les serveurs d’applications ?

Du côté des serveurs d’applications Java, Tomcat (utilisé par 61% des répondants) devance largement les alternatives, dont Jetty (13%) et WebLogic d’Oracle (7%).

JRebel explique l’avance de Tomcat dans ce domaine par sa polyvalence et sa compatibilité avec d’autres plateformes Java majeures comme Spring Boot, Docker, Hybris et Amazon Web Services (AWS). De surcroît, Tomcat est accessible gratuitement.

En revanche, lorsqu’il est question d’environnement de développement intégré (IDE) utilisé dans le cadre professionnel, c’est l’IDE en version payante IntelliJ IDEA qui l’emporte (82%).

Eclipse (24%) et VSCode (10%) suivent loin derrière.

Quant aux applications basées sur les microservices, elles sont désormais utilisées par plus de 50% des développeurs Java et profils techniques interrogés, contre 27% il y a deux ans.

