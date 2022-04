Platform-as-a-Service : OVHcloud s’offre ForePaaS et ses talents data

Après avoir acquis OpenIO, Exten Technologies et BuyDRM, le fournisseur français de services cloud OVHcloud s’offre ForePaaS.

Le montant de l’opération n’a pas été communiquée. On sait, en revanche, que ForePaaS a réalisé une levée de fonds Série A de 10 millions de dollars fin 2017.

Fondée en 2015 par Paul Sinaï, Vincent Michel et François Vaillant, l’entreprise est installée à Paris et San Francisco. La plateforme ForePaaS est utilisée par de grands comptes pour déployer, mettre à l’échelle et sécuriser des projets d’analyse avancée de données (data analytics), d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage machine (machine learning ou ML).

ForePaaS travaille avec les hyperscalers du cloud. La plateforme est ainsi adaptée aux environnements hybrides et multicloud. Elle est utilisée en production par des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de grands groupes, dont, en France, Klépierre, Gefco ou encore Les Cinémas Pathé-Gaumont et, au Japon, via un partenariat avec Mistubishi Research Institute (MRI), l’industriel Takenaka BCS et la société de classification de navires ClassNK.

ForePaaS et OVHcloud, partenaires avant le rachat, se connaissent déjà bien.

Plateforme cloud et expertise data

« En faisant l’acquisition de ForePaaS, nous nous dotons d’une équipe experte », explique Thierry Souche, CTO d’OVHcloud. « Le spectre des métiers » de l’entreprise basée à Roubaix est ainsi élargi. L’ambition affichée est « d’accélérer la mise à disposition d’un portefeuille élargi d’environnements de développement sur le segment du platform-as-a-service (PaaS) ».

Avec l’acquisition de @ForePaaS, OVHcloud renforce son savoir-faire pour couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur de la donnée et accroître son portefeuille de solutions Platform as a Service (#PaaS) ➡️ https://t.co/4OFeYl2NqR — OVHcloud France (@OVHcloud_FR) April 21, 2022

Les fondateurs et l’équipe d’une vingtaine de collaborateurs de ForePaaS ont rejoint les effectifs d’OVHcloud. Les capacités additionnelles seront intégrées à terme aux environnements de développement que le fournisseur cloud propose à ses 1,6 million de clients à travers le monde.

La société technologique présidée et fondée par Octave Klaba, dirigée par Michel Paulin (CEO), emploie plus de 2700 collaborateurs.

L’entreprise, qui réalise la moitié de son chiffre d’affaires hors de France, prévoit de poursuivre sa stratégie d’acquisitions ciblées.

(crédit photo © OVHcloud)