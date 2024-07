Panne informatique mondiale : c’est la faute de l’UE selon Microsoft

Microsoft affirme que l’ accord conclu avec l’Union européenne il y a quinze ans a permis l’énorme panne informatique de la semaine dernière.

L’échec de la mise à jour de sécurité de Crowdstrike a provoqué la panne d’environ 8,5 millions d’ordinateurs dans le monde – les experts la qualifiant de plus grande panne informatique jamais connue au monde.

Crowdstrike a déclaré lundi qu’un « nombre important » d’appareils concernés étaient désormais de nouveau en ligne, mais les perturbations ont affecté des dizaines de milliers de vols, de rendez-vous à l’hôpital et d’activités commerciales.

CrowdStrike continues to focus on restoring all systems as soon as possible. Of the approximately 8.5 million Windows devices that were impacted, a significant number are back online and operational.

Together with customers, we tested a new technique to accelerate impacted

