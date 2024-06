Pasqal livre un ordinateur quantique au CEA

Après l’annonce d’ une livraison d’un ordinateur quantique de 200 qubits chez Aramco, la compagnie pétrolière publique d’Arabie Saoudite prévue pour la seconde moitié de 2025, Pasqal annonce la livraison d’ un ordinateur de plus de 100 qubits au CEA, situé à Saclay (91).

« Cette étape marque un jalon important dans le cadre plus large du projet HPCQS (High-Performance Computer and Quantum Simulator hybrid), cofinancé par l’entreprise commune européenne pour le calcul de haute performance (EuroHPC JU) et GENCI, dans le cadre du programme HQI (France Hybrid HPC Quantum Initiative), financé par le plan France 2030.» indique la pépite française de l’informatique quantique.

Une QPU de de plus de 100 qubits au CEA

Cette première QPU ( Quantum Processing Unit) de Pasqal sera intégrée au supercalculateur Joliot-Curie, hébergé et exploité au Très grand centre de calcul du CEA (TGCC). Il s’agit de l’un des premiers ordinateur quantique conçu pour fonctionner en tandem avec des supercalculateurs.

Un achat de puissance de calcul qui s’inscrit dans le cadre du Grand Équipement National de Calcul Intensif ( GENCI), un opérateur public de recherche * créé pour démocratiser l’usage de la simulation numérique par le calcul haute performance.

« L’intégration des ordinateurs quantiques analogiques avec les supercalculateurs va permettre aux chercheurs européens et français de travailler sur des cas d’usage hybrides et d’expérimenter ces recherches sur du matériel réel..» précise Pasqal.

Dans le cadre du projet européen HPCQS, un autre QPU va être installé en Allemagne au Forschungszentrum Jülich (FZJ) et couplé au supercalculateur JURECA.

« Cette étape de livraison marque une grande première en France vers la mise en service d’une machine quantique à atomes froids bientôt hybridée avec notre supercalculateur, au service de la science, de la connaissance et de l’innovation.» déclare Philippe Lavocat, PDG de GENCI.



* GENCI est une société́ civile détenue à 49 % par l’État représenté par le ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 20 % par le CEA, 20 % par le CNRS, 10 % par

France Universités et 1 % par Inria

Images : © Pasqal