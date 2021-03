PC : vers une croissance sans précédent en Europe

Dans la zone EMEA, la demande soutenue de PC pour le travail et l’enseignement à distance ne se dément pas. Pour combien de temps encore ?

Le marché du PC a connu une croissance record en 2020. Qu’en sera-t-il en 2021 et au-delà dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) ? Le cabinet IDC livre ses prévisions.

Cette année ce sont 94,6 millions d’ordinateurs portables, de PC de bureau et de stations de travail qui seraient vendus dans la région EMEA, prévoit IDC. Les ventes en volume d’ordinateurs « traditionnels » progresseraient ainsi de 16% en glissement annuel.

La croissance devrait être plus marquée encore au premier trimestre 2021 (+39% attendus par rapport au T1 2020 dans la zone EMEA, une première, +25,6% en Europe de l’Ouest).

En outre, l’extension de mesures de distanciation sociale et de confinement conforte la demande de PC pour l’enseignement, la formation et le travail à distance, sans oublier le jeu et les divertissements numériques, a réaffirmé la société d’analystes de marchés.

Travail et enseignement à distance

« La bascule opérée par les entreprises vers des solutions de travail à distance se poursuit. Couplée à la demande de divertissement des publics confinés pendant la pandémie, elle porte la demande soutenue de terminaux portables. Il devrait en résulter une forte croissance du marché PC cette année, malgré les contraintes nombreuses, dont les difficultés de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Simon Thomas, analyste chez IDC.

Mais la dynamique, dont profitent aujourd’hui largement les poids lourds du marché, Lenovo, HP, Dell, Apple et consorts, pourrait s’étioler dans les années à venir. Ainsi, pour la zone EMEA, IDC prévoit que les ventes en volume baissent à 86,5 millions d’unités en 2025.