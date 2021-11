Qualité des données : qui sont les principaux fournisseurs ?

Métadonnées, graphes et machine learning. Trois leviers pour une tendance sur le marché de la gestion de la qualité des données : l’automatisation. En tout cas d’après Gartner.

Une autre dynamique se dessine dans le dernier Magic Quadrant que le cabinet américain consacre à ces solutions. En l’occurrence, la convergence avec des marchés annexes. Entre autres, les outils d’intégration et ceux destinés à la gestion des données de référence. Elle se manifeste notamment par des rapprochements (acquisition d’Information Builders par TIBCO, d’Infogix par Precisely…).

Conséquence de cette convergence, les offres gagnent en transversalité. Qu’en attendre dans ce contexte ? Les critères d’inclusion au Quadrant donnent une idée.

Qualité des données : quel socle en 2021 ?

Concernant la couverture fonctionnelle*, Gartner attendait au minimum des capacités de profilage, de visualisation, de création de règles (et de validation sur leur base), de décomposition, de standardisation, de nettoyage et de rapprochement. Le tout à la fois en mode planifié et interactif, dans au moins deux langues, sur site et en cloud.

Autre exigence pour les fournisseurs : toucher au moins quatre métiers des données parmi l’architecte, l’ingénieur, le data scientist, l’analyste, le coordinateur et l’utilisateur casual.

Sur le volet business, il fallait au moins 100 clients en prod sur le produit principal. Et au minimum 5 M$ de revenus (GAAP) en 2020 sur ce segment (licences, maintenance, abonnements). Sachant que le marché global est estimé à 1,72 Md$ en 2020 (+3,9 %), dont 54 % dans les mains du quatuor SAP-Precisely-Informatica-Experian.

Le positionnement des fournisseurs dans le « carré magique » repose sur deux axes : « vision » et « exécution ». En fonction de celui auquel on donne la priorité, la hiérarchie varie. Aussi, le tableau qui suit n’est pas à prendre comme un classement. Il reprend toutefois l’ordre dans lequel sont placées les quatre typologies d’offreurs : « leaders », « challengers », « visionnaires » et « acteurs de niche ».

Fournisseur Date de création Siège social 1 Informatica 1993 États-Unis 2 SAP 1972 Allemagne 3 IBM 1911 États-Unis 4 SAS 1976 États-Unis 5 Talend 2004 États-Unis 6 Ataccama 2008 Canada 7 Precisely 1992 États-Unis 8 Experian 1980 Irlande 9 Innovative Systems 1968 États-Unis 10 Redpoint 2006 États-Unis 11 TIBCO Software 1997 États-Unis 12 Syniti 1996 Allemagne 13 MIOsoft 1998 États-Unis 14 Melissa Data 1985 États-Unis 15 Datactics 1999 Royaume-Uni

* Gartner a également pris en compte le monitoring, le traitement des géodonnées, l’enrichissement de la data, la résolution de problèmes par les utilisateurs « non techniques » ou encore l’approche DataOps.

Photo d’illustration © Vitalii Vodolazskyi – Adobe Stock