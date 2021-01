DataOps : Quest Software acquiert Erwin

Quest complète son portefeuille avec les solutions de modélisation de données et des processus métier d’Erwin, Inc.

Quest Software, fournisseur de logiciels de gestion de systèmes, de sécurité et de protection des données, a confirmé cette semaine l’acquisition d’Erwin, Inc.

L’entreprise basée à Melville (New York) a été scindée de CA Technologies en 2016. Erwin développe et maintient des logiciels de gestion de métadonnées, de modélisation de données et des processus métier. La société revendique 3500 clients dans le monde.

Les logiciels de l’éditeur vont enrichir le portefeuille de solutions orientées DataOps (gouvernance des données et opérations informatiques) de Quest Software.

« Ensemble, Quest et Erwin continueront de fournir des outils qui permettent aux entreprises de mieux connaître leurs données, apaisant les inquiétudes quant à leur localisation et à la manière dont elles sont utilisées », a déclaré Patrick Nichols, CEO de Quest Software. Le fournisseur californien détenu par Franciso Partners se positionne ainsi comme « un acteur majeur du marché de la gestion des données d’entreprise ».

Automatisation basée sur les métadonnées

Erwin a rejoint l’unité d’affaires Systèmes d’information et de gestion (ISM) de Quest. Dirigée par Heath Thompson, cette unité couvre les solutions de gestion de bases de données, de protection des données et de gestion unifiée des points de terminaison.

Pour Adam Famularo, CEO d’Erwin, Inc., les produits Quest et Erwin réunis soutiennent la numérisation dont les entreprises ont besoin « pour rester compétitives et répondre aux attentes en matière de gouvernance des données et de conformité ». Il a ajouté dans un communiqué : « grâce à l’automatisation basée sur les métadonnées, l’ensemble des parties prenantes peuvent découvrir, récolter, comprendre, gouverner et socialiser les jeux de données, pour en libérer tout le potentiel et la valeur, tout en réduisant les risques. »

Le rachat, dont le montant est resté confidentiel, a été bouclé fin décembre 2020 par Quest auprès du propriétaire d’Erwin Inc., le fonds d’investissement Parallax Capital Partners.